鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為56元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.61元，其中最高估值2.17元，最低估值1.44元，預估目標價為56元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.17
|3.86
|4.62
|最低值
|1.44
|1.93
|2.22
|平均值
|1.73
|2.51
|3.31
|中位數
|1.61
|2.32
|2.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|554,381,000
|633,242,000
|736,771,000
|最低值
|516,093,000
|570,733,000
|604,321,580
|平均值
|535,797,540
|601,299,630
|676,500,810
|中位數
|540,571,260
|603,755,000
|670,804,140
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.71
|1.82
|2.1
|1.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
|500,952,813
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。