PCB廠加速越南開產能 志超投資千萬美元於北越新廠本月試量產

配合仁寶 (2324-TW)、鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 等 EMS 廠在越南的投資腳步，周邊供應鏈 PCB 及 PCBA 廠都動起來，包括健鼎 (3044-TW) 及志超 (8213-TW) 都在越南取得產能，志超在北越河南省建立的每月 30 萬呎新產能在本 (10) 月底進入量產。

志超目前的產能分布在台灣桃園平鎮、高雄，中國大陸的江蘇無錫、廣東中山、四川遂寧，北越的河南省新廠，則爲志超在兩岸之外第一處海外新產能開出，投資金額 1000 萬美元，主要在開出應用車載、光電 PCB。

志超主管指出，北越也有相當數量的台商網通設備廠，志超的北越新廠產能開出後，也將支援開出部分網通板的生產。

而取得先機的健鼎以象徵性的 1 美元價格購併越南同奈省日系 PCB 廠，並已完成股權移轉，預計在改善製程後投入包括伺服器板等產品的生產，這也是 PCB 月產能達千萬平方呎的健鼎首度跨出兩岸布局。

健鼎對於東南亞的執行投資案已有多年考察經驗，此次以 1 美元購併位於越南同奈省邊和工業區日系 PCB 廠，已經完成官方的股權移轉流程，並由大陸無錫廠副總經理呂正明出任負責人，預計再投資 1-2 億元改善製程，屆時可投入包括伺服器板等多層板產品的生產；同時，健鼎在取得此一越南新基地後，也將繼續拓展大型生產基地。

在 PCBA 廠部分，台表科 (6278-TW) 斥資 1500 萬美元在越南投資新產能，也是台表科繼印度之後，在海外開拓設置的新生產線，越南新廠產能預計今年陸續開出。

台表科生產線目前有 220 條 SMT 線，分別在台灣、中國大陸東莞、蘇州、寧波、廈門、咸陽、合肥、重慶、成都及印度，2023 年預估將建置越南河南省及墨西哥 Monterrey 廠，總產線將擴增至 230 條。