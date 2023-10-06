中國國慶連假餐飲再現火爆 大量門市排隊等位 火鍋店翻桌率超過10次

中國線下餐飲業在中秋國慶假期期間再現火爆，大量門市排隊等位，火鍋店翻桌率超過 10 次。

據《澎湃新聞》報導，中國多家連鎖火鍋業者在周三（4 日）表示，客流量明顯增加，翻桌率大幅提升，「這為雙節長假帶來信心，也為線下門市消費經濟帶來良好信號」。

連鎖火鍋品牌海底撈 (06862-HK) 說，雙節假期杭州西湖周邊多家海底撈都出現全天排隊的情況，部分門市的翻桌率達到 10 次。杭州地區的觀賽熱，也帶動餐飲消費，今年翻桌率最高的門市，就出自杭州。

「店裡幾乎是全天需要排隊，早上 10 點左右顧客就開始陸續到店了。」海底撈西湖工聯 CC 店朱店長表示，今年黃金周碰上亞運會，生意更加火熱。10 月 1 日當天翻桌率突破 10 次，超越今年春節期間的七次。

海底撈提供的數據顯示，從 9 月 29 日開始，全中國門市的客流量就開始大幅增加。截至 10 月 2 日的長假前四天，海底撈接待顧客超過 700 萬人次。

小龍坎火鍋負責人表示，全國小龍坎火鍋門市均有少量或持續性的排隊的情況。客流與翻桌率較去年同期明顯增長。「9 月 29 日中秋節當天，小龍坎火鍋成都 18 家在營門市，共計接待顧客超過 8,000 人次，其中小龍坎火鍋全球旗艦店門市翻桌率高達 7.2 次。」該負責人說。

在上海、北京、成都、重慶、深圳、三亞等地的 10 家火鍋店，店員在周三均表示，中秋國慶期間客流量增加，用餐時段出現不同程度的排隊現象。

一名重慶本地特色火鍋店店員說，這幾天客流量一直居高不下，遠超平時。「店裡遊客和本地人都有，但明顯遊客佔比會多一點。」該店員表示，最近門市每天可以接待 100 多桌，翻桌率超過六次。

另一名重慶連鎖火鍋店店員說，門市 24 小時營業，每個時段都有人來用餐。一般而言，上午 11 時左右和下午 5 時左右，門市進入客流高峰，顧客想在高峰時段用餐，至少要排隊一個小時。

業界人士認為，受政策、消費需求提升等因素影響，本季消費將延續溫和復甦趨勢。