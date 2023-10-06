巴菲特又賣惠普 一個月來砍近兩成 股權占比跌破10%

由「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)，周二 (3 日) 賣出 310 萬股的惠普 (HPQ-US)，價值 8000 萬美元，過去一個月重砍近兩成持股後，對惠普的股權占比已跌破 10%。

根據周四 (5 日) 晚間向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的申報文件，波克亞這次以每股 26.20 美元的平均價格賣出惠普股票，目前持股數約 9790 萬股，股權占比 9.9%，按周四收盤價計算，持股價值約 26 億美元。

在這波售股行動之前，波克夏在惠普的股權比重超過 10%，因此依照 SEC 規定，任何持股變動都必須在兩個工作天內申報。

如今隨著股權比重降至 10% 以下，意味著接下來波克夏不需要立即揭露任何買進或賣出惠普的資訊，投資人想知道有關惠普持股的最新消息，必須等到明年 2 月中旬公布的 13F 報告，才能更進一步了解。

隨著波克夏過去一個月大砍近 20% 的惠普，市場關注重點在於，管理著波克夏 3750 億美元投資組合的巴菲特是否會繼續減持，就像去年重砍美國合眾銀行 (USB-US) 和紐約梅隆銀行 (BK-US) 持倉那樣。