美、英等十多國研擬15項計畫 確保關鍵礦物供給無虞

美國國務院一名官員表示，美國正與英國在內的盟國研擬 15 項計畫，以確保電動車和能源轉型相關的關鍵礦物供應無虞。

美國在內 14 國政府去年組成「礦物安全夥伴關係」(Minerals Security Partnership, MSP)，以確保鋰、稀土等符合零碳排目標的礦產有適當的供給。

負責經濟增長、能源和環境事務的美國副國務卿費南德茲 (Jose Fernandez) 說：「我們正在檢視五大洲共 15 項計畫，包含從探勘開採到加工。我們希望未來幾個月完成某些計畫。」

費南德茲拒絕透露哪些企業參與其中，僅表示至少包含在英國的一項計畫。

MSP 成員國預定下周在倫敦金屬交易所 (LME) 周的活動中會面，該組織其他成員包括歐盟、加拿大、澳洲、法國、德國、義大利、瑞典、芬蘭、挪威、日本、印度、南韓。

費南德茲說，MSP 目標是促進民間企業之間的交易，並幫助提供融資，例如美國政府的美國進出口銀行 (EXIM) 等。他相信，美國將能敲定一項協議，讓在英國開採或加工的關鍵礦產得以符合美國的乾淨汽車稅賦優惠。

他周一曾說，美國和日本已在 3 月簽署一項礦物協議，並對與歐盟達成類似協議的前景感到樂觀。

美國通膨削減法 (IRA) 為在美國愗改的電動車提供 7500 美元抵稅，條件是需有一定比例的電池關鍵礦物原料來自美國或美國的自由貿易夥伴國。