鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估下修至3.43元，預估目標價為510元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對精測(6510-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.95元下修至3.43元，其中最高估值8.18元，最低估值1.41元，預估目標價為510元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8.18
|24.48
|29.08
|最低值
|1.41
|5.42
|29.08
|平均值
|3.97
|15.01
|29.08
|中位數
|3.43
|15.2
|29.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3,825,000
|4,483,000
|5,338,000
|最低值
|2,859,000
|3,478,000
|4,822,090
|平均值
|3,169,440
|3,944,000
|5,080,040
|中位數
|3,100,000
|3,953,000
|5,080,040
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|23.5
|27.2
|28.48
|19.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,388,507
|4,240,874
|4,207,935
|3,386,538
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。