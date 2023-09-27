【量大強漲股整理】迎接Q4行情下，政策股如何選何?AI、蘋概股回神下，還有【戲】可期嗎?

台股今日開低後在 (2330-TW) 台積電以及 AI 概念股撐盤下，開低震盪走高，尾盤急拉，終場上漲 34.29 點，收在 16310.36 點，成交量縮至 2148.59 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 14.89 億元；投信買超 20.1 億元；自營商賣超 53.21 億元，三大法人合計賣超 48.00 億元。

美國消費者信心指數 103.0，不如預期 105.5，創 4 個月以來低，美股四大指數周二齊收黑，而今日台股不畏懼美股，開低走高，收量縮紅 K 棒，低檔 16200 關卡有撐，未破前波低檔 16202，打出雙腳，上市上櫃均出現反彈，值得留意的是櫃買市場表現相對強勢，每次拉回的低點不破，市場資金轉進中小績優股；金管會主委出來信心喊話，台股基本面是健全，是外在有變化，美國兩黨將達成協議，可以避免 10 月關門；如之前所預告，下檔有支撐，官股連七買，買超逾三百億；投信連 40 買，合計買超逾千億元，由於周五即將迎來中秋連假，節前量能縮至兩千億，下周一即將進入 Q4，在選舉行情加持下，有望走出先蹲後跳的格局。

個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電，開低走高，上漲 0.58%、(2317-TW) 鴻海 、(2454-TW) 聯發科，均以平盤作收；AI 概念股再度發光， (2382-TW) 廣達，勁揚 3.84%、(3231-TW) 緯創，法人同步買超，今日上漲 1.8%；蘋果

iphnoe15 改用 TYPE-C 街口，讓相關連接器大漲受惠，我們先前提及的 (3217-TW) 優群，更有不錯表現，也有 + 3.85% 漲幅；而頂規 iPhone 15 pro max 傳機身發燙，帶動散熱族群起飛，(2421-TW)建準，投信連二日回頭買超逾千張，今日大漲 3%；重電概念股成為撐盤要角，台電因政府推動太陽能光電及離岸風電等再生能源政策，釋出汰舊換新設備及強韌電網計畫訂單，讓相關的電力股回魂，(1519-TW)華城，大漲逾 5%、(1504-TW)東元、(1514-TW)亞力，均在紅盤上，個股持續輪動。

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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