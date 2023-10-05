【選股策略】台幣一度貶至7年新低，令指數一度測前低！Q4關鍵的9檔投信自救AI股搶先看！

一、盤勢焦點 – 債券殖利率一度創 16 年新高

昨台股收盤下跌 1.10% 收在 16273，櫃買收盤下跌 0.45% 收在 213.78，大盤收盤創近四個月新低。

但在美國科技股走強帶動下，台股今日出現上攻跡象，盤面以權值股和高價股表現最為突出，航空類股也出現強勢的反彈，指數上漲約 1.08%，櫃買指數同步上漲 1.13%。(10.05 截稿前)

隨著盤勢一度回測本波頸線位置，日圓的 150 和美國 30 年期公債殖利率的 5% 也都是關鍵位置，出現短、中期反轉的機率逐漸上升，若出現殖利率創高但股市上漲，則易改變市場預期心理，行情有望出現強彈。

二、Q4 行情重點 – Q4 投信自救 AI 股

隨著行情在 Q3 回落後，目前美國公債殖利率仍持續創高，帶動 10 月初國際股市紛紛重挫。

Q3 起有多檔 ETF 掛牌，成為投信連續 44 個交易日買超的幕後推手，投信連買金額已達到 1292 億元，創下史上連買最高金額的紀錄。

隨著投信在 Q3 持續加碼台股，Q4 行情重點有兩種追蹤方向：

1. 投信新買的持股：投信無套牢壓力，拉抬較為容易，但對帳面績效提升較為有限。

2. 投信高持股的族群：投信滿手概念股，若隨題材發酵，則可大幅度提升帳面績效。

第一種可以透過 Line@來追蹤最新轉買清單，今天要來和大家分享第二種要如何觀察。

投信高持股的族群有可能出現投信往上作帳的行情也有可能出現投信往下結帳的行情，通常市場會告訴我們答案！

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三、Q4 投信自救 AI 股

在大盤收盤創下近四個月新低的情況下，可以找尋：

1. 投信高持股：投信持股比例超過 5%

2. 股價強勢：股價 > 5 日均線 > 20 日均線

3. 人氣熱絡：成交金額超過 5000 萬

4. 本週上漲：股價比大盤及國際股市強勢

目前全台股總共有 29 檔股票符合上述四點，其中 AI 概念股就佔了一半，因主要和大家分享投信自救機率高的 AI 概念股！

按照上述邏輯，篩選出來的 AI 股有 9 檔

分別是散熱相關 (3017-TW) 奇鋐、(3653-TW)健策、封測相關 (6515-TW) 穎崴、伺服器相關 (6669-TW) 緯穎、(3231-TW)緯創、(8210-TW)勤誠、(2376-TW)技嘉、(2382-TW)廣達、記憶體相關 (5289-TW) 宜鼎。

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