中國「十一」連假車市銷售火爆 新能源車受追捧 試駕需提前預約

中國「十一」連假車市銷售人氣破表，新能源車受追捧，且消費者要試駕，需提前預約。

據《澎湃新聞》報導，「假期看車的人很多，也確實有不少都是先來看 Mate 60、後被車吸引的。」一名華為門市銷售人員在周二（3 日）說，「十一」期間許多消費者前往華為門市選購手機等電子產品，這也為門市內的 AITO 問界車型增加不少人氣。

AITO 問界由華為與賽力斯聯手開發，目前在該品牌自有門市與華為通路銷售。該名銷售人員透露，該門市是以銷售電子產品為主的門市，過去 AITO 問界車型銷量不算高，但假日期間每天都會增加幾個訂單。

AITO 問界在 10 月 1 日公布了新款車型問界新 M7 的訂單量，問界新 M7 自 9 月 12 日正式上市以來，日均大定（繳納定金不可退）超過 1,500 輛，整個 9 月的大定總量達到 3 萬輛。

有意思的是，AITO 問界車型也憑藉著華為的品牌號召力，吸引不少對新能源車態度保守的群體。家住上海市長寧區的潘女士表示，此前對新能源車並不感冒，但她目前已有意購買一輛 AITO 問界 M7，「單位配備的手機、電腦都是華為的，買新車也打算試一試」。

特斯拉 (TSLA-US) 、蔚來 (09866-HK) 、理想 (LI-US) 等新能源車門市同樣人氣十足。周二下午，幾乎每款熱門車型的展示車上都坐滿了正在體驗的消費者，還有消費者在排隊等候試駕。特斯拉銷售人員表示，國慶假期期間銷量可觀，一名銷售人員一天就可以接到四、五個訂單，消費者要試駕，需要提前預約。

值得注意的是，特斯拉中國在 10 月 1 日宣布 Model Y 小改款，起售價格維持在人民幣 26.39 萬元。

傳統汽車品牌也一樣迎來「金九銀十」。在上汽大眾的 4S 店，新能源車型吸引更多消費者的注意力。尤其是大眾 ID.3 車型，受不少年輕人青睞。銷售人員表示，假日期間 ID 系列車型成交量「很理想」，這與其大幅降價不無關係。

大眾 ID.3 目前仍有 3.7 萬元到 4.3 萬元的降幅，起售價為 12.59 萬元。上汽大眾公布的銷量數據顯示，今年 7 月 ID.3 大幅降價後，單一車型銷量已經連續兩個月突破 1 萬輛，這在中國的合資新能源車領域尚屬首次。