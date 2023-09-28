華為Mate 60 Pro供應商訂單火爆 多家公司招人、擴產

隨著華為 Mate60 Pro 成為消費電子市場久違新爆款，萎靡多年的下游供應商終於迎來曙光。除了備受關注的華為衛星通訊、星閃技術等創新技術的供應商，光學、面板、結構件等公司都處於加速生產階段。

據《界面新聞》報導，一名消費電子行業資深供應鏈人士說：「最典型的是歐菲光 (002456-CN) ，先後遭遇華為被制裁、果鏈危機，但在 Mate 60 系列，歐菲光鏡頭模組全部參與供應，並佔絕大部分份額，包括後置鏡頭、前置鏡頭、還有指紋模組，單機價值在（人民幣）500-600 元。」

該供應鏈人士透露，歐菲光南昌廠這半年新招幾千人，增加好多產線。

另一家華為供應鏈信維通信 (300136-CN) 表示，下半年是公司生產旺季，目前公司訂單飽滿，產能充分利用。

華為電池供應商欣旺達 (300207-CN) 說：「已經獲得了華為 Mate 60 Pro 電池一半以上的份額」。立訊精密 (002475-CN) 也表示，是 Mate 60 Pro 充電模組供應商。

華為曾經是全球手機產業要角，手機銷量在 2019 年達到頂峰，全球市場市占率衝到 17.5％，僅次於三星。但美國政府在 2020 年 9 月對華為祭出出口管制，華為手機市占率隨之急轉直下，到 2023 年第 1 季，市占率縮小至 2％。

隨華為起落的供應商不在少數，但如今在華為手機恢復供應的情況下，泥潭中的供應商充滿著重新站起來的希望。

Counterpoint 分析師 Ivan Lam 表示，如果供應不出問題，Mate 60 Pro 的銷量至少會超過 700 萬支。

天風國際證券分析師郭明錤也指出，Mate 60 Pro 需求高於預期，他已經把下半年出貨預估調升 20% 至約 600 萬支。展望 2024 年，華為將推新款高階 P 系列與 Mate 系列，預估零組件採購量為 3,000–4,000 萬支。