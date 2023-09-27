華為秋季新品發表會 西方媒體看到了什麼？

中國華為周一（25 日）在深圳舉行秋季新品發表會，發表最新創新技術產品。雖然各界矚目的 Mate 60 系列缺席，但華為的新產品與新技術仍然賺足了眼球。

《華爾街日報》以《華為新產品展示了中國如何在沒有外國科技的情況下繼續前進》為題，報導了這場發表會，「作為蘋果公司在智慧手機領域的中國競爭對手以及世界電信設備供應商，華為想要證明自己不僅能在美國政府打壓下活下來，還能成為中國推動科技自立自強的先鋒」。

《華爾街日報》指出，華為發表的新款平板電腦、智慧手錶及耳機，都支援華為一項自研技術。憑藉這項技術，華為「向藍牙、WiFi 等全球無線通訊標準發起挑戰」。這項技術就是「星閃」近距離無線連接技術，華為聲稱這項技術結合了藍牙和 WiFi 最強的功能。

相較於傳統無線連接技術，「星閃」技術的功耗降低了 60%，數據傳輸速率提高六倍，延遲（數據從一個點傳輸到另一個點所需時間）降低至 1/30，同時連接數量提升了 10 倍。

《彭博》則指出，華為當天避免提及 Mate 60 系列的具體規格，也未邀請國際媒體出席這場活動。當天常務董事余承東僅表示，啟動 Mate 60 系列開啟先鋒計畫以來，新機廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。

華為開賣新機，已經引起美國關注。美國參議員 Marco Rubio 說：「華為推出一款新智慧手機，顯然拜登政府對華為的技術限制並未達到預期效果。」

華為當天並表示，將於 11 月發表首款轎車智界 S7。余承東說，智界 S7 將在各個規格上超越 Model S。此舉被美國《CNN》視為向特斯拉 (TSLA-US) 發起挑戰。

市場研究公司 Dell"Oro Group 的數據顯示，華為仍是全球最大電信設備供應商，全球市場市占率約三分之一，營收大概是排名第二和第三的諾基亞和愛立信的兩倍。