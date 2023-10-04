〈台股盤前〉美股重挫恐加速外資流出 難脫偏弱整理

台股昨 (3) 日殺尾盤，終場收在 16454.34 點，下跌 102.97 點或 0.62%，半年線得而復失，成交值再縮至 2557.16 億元，外資轉賣，新台幣貶值達 9 分；隨著美股大跌，再加上雙十連假即將到來，料今日加權指數仍將持續陷入偏弱整理，由 9 月和第三季營收表現亮眼個股零星表現。

三大法人昨日合計在集中市場賣超 184.06 億元，其中，外資再度轉為賣超 158.01 億元，自營商也賣超 41.52 億元，僅投信買超 15.48 億元。

美股受到升息的擔憂衝擊，恐慌指數 VIX 創 5 月以來最高，10 年期美債殖利率飆升，道瓊收盤大跌逾 430 點，創 3 月以來最慘單日表現，標普收低 1.4%，寫下 6 月以來最差，那指下跌近 2%，費半下殺超過 2%，而台積電 ADR 也大跌逾 2.5%。

台積電 (2330-TW) 將在本月進行日本熊本廠設備安裝，進度較台積電美國亞利桑那州廠還快，外界也認為熊本廠量產進度可能較原訂的明年底還快，台積電則重申，持續按計畫進行。

外媒報導，眾多台廠協助華為突破美國制裁，包括崇越 (5434-TW)、漢唐 (2404-TW)、亞翔 (6139-TW) 和矽科宏晟 (6725-TW) 皆為供應商，引發市場議論。

美國最快恐於本月初更新對中國出口人工智慧晶片和晶片製造工具的限制規定，若美國再度收緊出口限制，對 AI 發展恐造成負面影響。

法人指出，近期衝擊股市的關鍵主因是匯率，外資流出亞洲股市，造成不小賣壓來源，不過，匯率雙面刃，也代表外銷產業有更大的匯兌利益，隨著 iPhone 和 Al 伺服器步入拉貨旺季，有利於相關台廠第三季財報表現和後續的出口競爭力。