〈能源盤後〉原油自3周低點回升 但回調逆勢恐未完結 油價仍近今年高點

原油期貨價格周二 (3 日) 收高，自前一日連跌 3 日後觸及的約莫 3 周低點升上來。然而，因原油供應收緊而驅動的擔憂情緒令第三季油價飆升，目前油價仍接近今年高點。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 41 美分或 0.5%，收每桶 89.23 美元，前一日最近月 WTI 收在 9 月 13 日以來最低點。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 21 美分或 0.2%，收每桶 90.92 美元，周一最近月 Brent 收在 9 月 11 日以來最低價位。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 2.36 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 3.20 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.8%，收每百萬 Btu 2.95 美元。

市場驅動力

分析師表示，上周原油價格上漲，在 WTI 原油自 2022 年 8 月以來首次短暫升至每桶 95 美元以上後，獲利了結的時機已經成熟。

供應緊繃和第四季嚴重供應不足的預期心理推升原油價格，其中沙烏地阿拉伯 7 月實施的自願減產 100 萬桶 / 日措施被視為主要推力。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，目前油價阻力最小的路徑仍然是走高，「儘管回調下跌的走勢不一定已經結束」。

「但石油『因應經濟衰退消息而賣出』的時機最終會到來，因為在經濟衰退開始時，需求往往會急劇下降，但證據並沒有明確表明我們已經到了那個時候。」他認為，下回油價衝向 100 美元的契機端視近期新聞和經濟數據趨勢。

分析師表示，美元飆升和美國公債殖利率上升激起了原油市場的獲利了結，因為美元走強不利使用其他貨幣的買家，而殖利率上升則引發大眾對經濟前景的擔憂，並增加持有不孳息的資產之機會成本。

然而，面對 10 年期公債殖利率觸及 16 年來的最高水準，周二油價依舊堅挺撐住了。

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 認為，油價唯有下跌至 78 美元（即 50 周移動均線），才會出現更多紮實的支撐力，但倘若年底前跌至每桶 75 美元也不令人意外。

另一方面，土耳其能源部長周一表示將重啟一條來自伊拉克的管道，該管道已關閉約 6 個月，重啟後每日可向全球市場提供近 50 萬桶原油。

交易者也在期待周三舉行的 OPEC + 聯合部長級監測委員會（JMMC）會議，該會議可在認為有必要時，呼籲召開 OPEC + 全體會議。

雖然分析師預期 JMMC 會議不會改變 OPEC + 生產計劃，但交易員也準備迎接有關沙烏地阿拉伯自願減產政策的相關消息，先前沙國宣布將自願減產 100 萬桶 / 日的舉措延長至年底，但可能予以調整。

美國方面，能源資訊局 (EIA) 周三將發布上周美國石油供應報告。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (9/29 止) 示原油供應將減少 140 萬桶、汽油庫存保持不變，而餾分油庫存減少 160 萬桶。