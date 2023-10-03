〈能源盤後〉月線 季線收高後 油價回落 市場聚焦供應前景

在月線和季線均上漲後，原油期貨價格周一 (2 日) 回落，收在 9 月中旬以來的最低點。

分析師示警，近幾日油價觸及今年最高水準後，市場出現「超買」狀況，但供應進一步收緊的預期心理持續提供價格一些支撐力。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.97 美元或 2.2%，收每桶 88.82 美元，為最近月 WTI 自 9 月 13 日以來最低點。

根據道瓊市場數據，WTI 最近月期貨價格 9 月上漲 8.6%、第三季獲 28.5% 漲幅。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.49 美元或 1.6%，收每桶 90.71 美元，為 9 月 11 日以來最低價位。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.41 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 3.22 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 3%，收每百萬 Btu 2.84 美元。

市場驅動力

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，今年夏季因需求堅挺且力道強勁，同時供應仍一定程度受限，令原油價格表現非常好。

「話雖如此，自幾項指標來看，原油已經進入技術性超買，隔夜反彈減弱起，油價似乎開始調整且目前因自身壓力而下跌。」他說。

WTI 和 Brent 原油價格第三季漲幅超過 25%，其中 WTI 原油上周收登近 13 個月最高點，Brent 原油價格上周則創下自去年 11 月以來最高水準。

交易者將關注本周三預計舉行的 OPEC+ 聯合部長級監測委員會 (JMMC) 會議。該會議由 OPEC + 各國的石油部長組成，且有權在必要時召開 OPEC + 全體會議。

ING 大宗商品分析師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 認為，鑑於近期市場的強勁表現，市場將迫切渴望得知 OPEC + 的生產政策是否有任何變化的跡象，但 OPEC + 應不會變動其政策。

沙國自願減產 100 萬桶 / 日，而俄羅斯縮減對市場的供應量，且兩國均將其措施沿用至年底，令原油價格過去 4 個月因供應趨緊而上漲。

獨立能源專家、Energy Outlook Advisors 管理合夥人 Anas Alhajji 表示，沙俄自願減產與縮減供應措施沿用到年底這一點似乎已成定局，JMMC 會議「不會改變這一點」。

儘管如此，「石油出口是否會增加仍有待觀察，因為隨著夏季結束和國內石油需求下降，兩國都可以在不改變產量的情況下增加出口。」

同時，ING 分析師指出，中國 9 月官方採購經理人指數 (PMI) 顯示，製造業活動 6 個月來首次擴張，沙烏地阿拉伯可能會示意準備放寬自願減產，因為沙國將中國需求前景的不確定性作為決定減產的因素。

Cieszynski 則認為，石油市場目前仍須看到供應或需求方面發生重大事件，才會有情緒變化，從而引發價格向任一方突破。「對供應面來說，OPEC 和相關會議可能會產生影響，但前提是供應發生顯著變化。對需求面來說，中國製造業 PMI 數據具支撐性，可能得在某處發生高度誤差，才能改變市場想法。」