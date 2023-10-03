永豐投顧數位轉型有成 「豐投Good」拿下哈佛雜誌鼎革獎

永豐投顧致力數位轉型有成，獨創「豐投 Good」獲《哈佛商業評論》全球繁體中文版第三屆〈數位轉型鼎革獎〉楷模獎，也成為「商業模式轉型獎 (中小型企業組)」該組別唯一獲獎的金融業者，以創新、獨特、全面性和多元的投資顧問體驗大獲肯定。

〈數位轉型鼎革獎〉由 SAP 台灣與哈佛商業評論全球繁體中文版共同籌辦，多方面審視台灣企業數位轉型成果，網羅各行各業典範，讓更多企業借鏡成功經驗和思維，是台灣數位轉型的重要獎項，每年吸引許多企業爭取的最高榮譽，競爭激烈，據主辦單位統計，獲獎率僅約 20%。

永豐投顧總經理李學詩表示，長期以來，永豐投顧的研究報告以獨特觀點、精闢分析和完善評估，廣受法人投資機構的肯定，面對數位化時代來臨，新世代投資人對投資的想法和參與度高，如何將專業的投資報告轉化成一般投資人可容易理解的內容，是永豐投顧數位轉型的最大契機。

永豐投顧「豐投 Good」於 2021 年推出，以「教你投、幫你顧」為核心價值，提供即時、豐富的市場研究和產業分析，並透過數位社群平台傳播和客製化的訂閱制服務，協助投資人挖掘優質投資標的。

而在投資後，「豐投 Good」協助投資人持續追蹤相關重大資訊，以提升投資知識、增加財富，並規避風險。

「豐投 Good」更針對不同投資族群，推出不同的投資商品，對喜好長線投資者提供熱門存股標的推薦及投資攻略，而對於短線交易的高頻交易者，則提供近期投信買超籌碼潛力股分析，目前已吸引超過 10 萬會員加入。

除了此次獲獎肯定，「豐投 Good」於去年 2 也榮獲《國際商業雜誌 (International Business Magazine)》「全方位投顧產品獎：豐投 Good」(Best Comprehensive Investment Consultant Service Award: FengTouGood) 國際專家肯定。

有興趣的投資人，歡迎至永豐投顧官網 https://scm.sinotrade.com.tw/ 瞭解。