鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)目標價調降至197元，幅度約4.2%

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對豐泰(9910-TW)提出目標價估值：中位數由205.64元下修至197元，調降幅度4.2%。其中最高估值255元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予豐泰(9910-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀3位。
豐泰(9910-TW)今(2日)收盤價為194.5元。近5日股價下跌4.19%，相關其他類指數近5日上漲0.12%，台灣加權指數上漲0.06%，短期股價無明顯表現。
最新相關新聞
- 盤中速報 - 豐泰(9910)股價大漲至196.0元，漲幅達7.1%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)目標價調升至205.64元，幅度約4.39%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至5.68元，預估目標價為198.95元
- 盤中速報 - 豐泰(9910)急拉2.04%報200.5元，成交987張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至5.45元，預估目標價為198.95元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。