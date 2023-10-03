台灣生物產業發展協會大會 探討AI、併購兩大主軸

台灣生物產業發展協會與資誠聯合會計師事務所 (PwC Taiwan) 今 (3) 日共同舉辦「台灣生物產業發展協會第十七屆第二次會員大會 - 嶄新生技之途論壇」，探討兩大主軸「AI 大數據於生技產業應用實務」與「台灣生技併購、授權與投資展望」。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳指出，協會今年正值創會第 34 年。自成立以來，透過舉辦全球最具規模生技展會之一的亞洲生技大會，擴展國際交流，也成立「生技產業深耕學院」培育人才，同時持續邀請政府首長與產業溝通對話、攜手合作，共同成為產業成長前進的推手。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏致詞表示，AI 和併購、授權與投資是生技產業獲得關鍵成長動能的重要議題；根據 PwC Global 調查， 2030 年將由 AI 創造全球 GDP 新增 26%，增加 15.7 兆美元經濟產能。台灣搶搭 AI 投資潮，2021 年修訂生技醫藥條例，擴大精準醫療、再生醫療、數位醫療與其他創新生醫產品納入獎勵，期待 AI 與生技產業共同應用，帶動台灣業者接軌國際大趨勢。

生技中心 ITIS 研究團隊產業分析師沈哲標補充，全球 AI 應用於生醫產業市場 2022 年為 151 億美元，預計 2030 年成長達到 1880 億美元，年複合成長率 37%。 其中，AI 藥物開發產業市場是最受關注的領域，預估至 2027 年市場規模將達 40 億美元。

台灣生物產業發展協會副理事長暨資誠榮譽副所長曾惠瑾表示，依據 PwC Global 統計，截至 2023 年 3 月全球有至少 150 個臨床前或臨床開發階段新藥在研發中採用 AI 輔助，且研發中採用 AI 輔助的 Pipelines 數目年成長率高達 40%，可見 AI 大數據於生技產業應用已逐漸成熟。

針對全球與台灣生技產業併購趨勢，普華國際財務顧問執行董事翁麗俐指出，全球及台灣生醫產業併購交易在 2020 年受新冠疫情影響，使整體併購、投資市場呈現暫時性的凍結。

然而隨著疫苗問世、致死率下降、疫情趨緩，2021 年起全面復甦，全球生醫產業併購交易總金額達 5540 億美元；台灣也呈現同樣併購態勢，台灣生醫產業 2021 年併購交易總金額達新台幣 748 億，也創下近年新高。

台康生技 (6589-TW) 董事長暨總經理劉理成表示，台康堅持雙引擎的商業模式，於生物相似藥產品線開發及委託開發暨製造服務 (CDMO) 不斷擴大多樣化產品與產線。如今更積極展開國際間各種形式的合作、聯盟及併購的機會，打造全球生物藥開發與製造中心，並延伸至快速成長的細胞及基因治療領域。

資誠生醫產業主持會計師游淑芬指出，依據資誠統計，台灣生醫產業上市櫃家數與總市值自 2018 年以來穩定成長。截至 2023 年 5 月底總市值達新台幣 1.3 兆元，較 2022 年底成長達 7%，反觀美國、香港等海外資本市場受地緣政治風險、升息等因素，使投資人偏向保守。台灣相對穩定之下對於海外併購、授權與投資都具有優勢。