〈台股盤前〉AI概念股帶動電子族群輪動 DRAM小隊蓄勢中

台北股市 2 日在秋節後出現 AI 概念股帶動的一波仰攻，且外資在連續多日的賣超後小幅回補，同時新台幣匯率也終結連四貶的走勢，市場專家則認為，台股在昨日大漲逾 200 點之後，主要在帶動市場人氣在電子族群輪動，目前看好 DRAM 小隊蓄勢向上。

證券分析師黃漢成指出，昨日台股的反攻，AI 伺服器概念股帶動玻纖布、IC 設計、NB、光通訊、PCB 個股的走高，在大盤馬上面臨 16744 點的季線反壓同時，預估如人氣不退，資金將佇足電子族群輪動，同時，目前看好第四季的利基型 DRAM 廠商個股。

台股大盤 2 日上漲 203.57 點或 1.24%，收盤報 16557.31%，成交值 2867.54 億元，而就今天早晨收盤的美股來看，美股道瓊指數下跌 74.15 點，或 0.22%，收 33,433.35 點。那斯達克指數上漲 88.45 點，或 0.67%，收 13,307.77 點。標普 500 指數上漲 0.34 點，或 0.01%，收 4,288.39 點。費城半導體指數上漲 14.56 點，或 0.42%，收 3,448.85 點。

同時，2 日三大法人在集中市場同步買超，合計買超 152.75 億元。其中，自營商買超 35.35 億元，投信買超 53.60 億元，外資及陸資買超 63.80 億元。

在市場重要消息部分，友達 (2409-TW)2 日晚間宣布簽訂協議，將以企業價值 6 億歐元 (約新台幣 204 億元) 收購德商 Behr-Hella Thermocontrol GmbH(BHTC)100% 股權。友達認為，透過此股權收購案，預計將於 2024 年上半年以自有資金完成交割，透過此收購案將整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步體現友達落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈決心。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白指出，受惠於上游大幅減產，預期從第 4 季到明年上半年，記憶體價格會一路上漲，且自 2024 年開始進入為期 2 年的記憶體多頭格局，未來 2 年市況將供給吃緊並出現缺貨。

PCB 廠定穎 (3715-TW) 公布最新獲利資訊，8 月營收 14.33 億元，而自結 8 月稅後純益 1.36 億元，月增 37.37%、年增 12.19 倍，單月每股純益 0.49 元，加計上半年財報及自結 7 月的稅後純益後，前 8 月稅後賺 5.67 億元，己超越 2022 年全年獲利的 5.47 億元，累計每股純益 2.05 元。