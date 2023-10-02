友達收購BHTC強化智慧座艙布局 二大關鍵能力一次到位

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (2) 日宣布以 6 億歐元、約新台幣 204 億元收購德商 BHTC，經營團隊看好，此次併購讓友達在智慧座艙系統整合，以及歐美在地生產的關鍵布局一步到位，目標未來 10 年成為車用顯示、智慧座艙市場的重要角色。

友達董事長彭双浪表示，BHTC 除了總部德國外，在美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國等地均設有子公司，彭双浪指出，先前友達就宣示要在歐洲、北美要設製造基地，透過此次收購，讓在地化生產的目標提前達陣。

彭双浪認為，面對全球生態系的競爭與產業鏈的架構重組，友達與 BHTC 的結合將發揮最佳的優勢互補綜效，利用雙方覆蓋全球的營運據點、完整的在地生產基地、以及頂尖的前瞻研發與工程服務團隊，加速串連各地汽車產業供應鏈與價值鏈。

總經理柯富仁補充，友達跟 BHTC 以前就是合作關係，過去也一起取得許多關鍵客戶的案子，過往友達專注在顯示元件、模組的技術能力，但要走到智慧座艙的顯示，需要更多的系統級設計、組裝及服務，藉由併購 BHTC 一次到位。

友達表示，透過此股權收購案，整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步體現落實集團全球化策略布局與完善智慧移動生態圈之決心，期望提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。