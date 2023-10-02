中鋼開發極薄馬達電磁鋼片 無人機國產化突破瓶頸

中鋼 (2002-TW) 響應政府國防自主政策，今 (2) 日宣布，成功開發厚度僅 0.2 mm 的新世代無人機馬達專用電磁鋼片，而使用該馬達用鋼的無人機近日也順利通過國防部的驗證測試。

中鋼藉由特殊合金設計與退火處理方式來優化鋼材微觀組織的結晶方位，成功開發出厚度僅 0.2 mm 的極薄型電磁鋼片，專用於新世代無人機所搭配的動力馬達，該鋼種的厚度、特性要求及製造難度皆比應用於電動車馬達的電磁鋼片還要高出許多。

此外，為了克服極薄鋼片堆疊生產馬達鐵芯時因鉚接所造成的磁性劣化問題，中鋼自主開發自黏塗膜與鐵芯黏結應用技術，使整個馬達鐵芯能夠完全緊密黏合為一體，讓無人機電池釋出的每一度電完全發揮功效，不僅大幅提升無人機馬達的高扭力與低能耗特性，成功突破過往無人機的乘載力與續航力瓶頸。

中鋼表示，為推展國產無人機發展，積極整合產官學研的資源，委託成功大學馬達中心協助經緯航太設計開發無人機馬達，該款馬達除了使用自行開發的 0.2 mm 極薄自黏塗膜電磁鋼片之外，並導入大亞 (1609-TW) 的超導熱銅線繞組與速敏綠能公司的高磁力釹鐵硼磁石，成功開發出百分之百 MIT 國產無人機動力馬達。

據了解，該款馬達與 KDE 及 T-motor 等國際無人機大廠同規格的馬達相比，不僅重量減輕 1.1%、扭力提高 3.3%，且連續疲勞測試後的馬達溫度、電壓、電流也極穩定，使用該馬達的無人機已於近期順利通過國防部驗證測試，助力國產無人機邁入新里程。

中鋼強調，未來除了將持續與成大馬達中心及國內相關廠商合作，除幫助國內廠商將無人機馬達運於國防用途之外，也能大量應用於各種商業化市場，打造出臺灣 MIT 無人機產業供應鏈。