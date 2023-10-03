〈台股盤前要聞〉友達斥204億收購德商BHTC、我Q4出口可望轉正 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。友達斥資 6 億歐元、折合新台幣約 204 億元，收購德商 Behr-Hella Thermocontrol GmbH (BHTC) 100% 股權，預計明年上半年完成交割；財政部長莊翠雲於立院備詢時指出，我國出口連 12 黑，應該是已經到盡頭，預計第四季應會轉正，全年我國經濟成長率 (GDP) 有望保 1.5%。以下是今 (3) 日必看重要財經新聞。

友達斥 204 億元收購德商 BHTC 預計明年上半年完成交割

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (2) 日宣布，斥資 6 億歐元、折合新台幣約 204 億元，收購德商 Behr-Hella Thermocontrol GmbH (BHTC) 100% 股權，將在取得所需各國主管機關核准後，預計明年上半年以自有資金完成交割。閱讀全文...

財長莊翠雲：出口衰退到盡頭 Q4 有望轉正

財政部長莊翠雲昨 (2) 日於立院備詢時指出，我國出口連 12 黑，應該是已經到盡頭，預計第四季應會轉正，全年我國經濟成長率 (GDP) 有望保 1.5%。閱讀全文...

勞動基金 8 月虧損 480 億元 料 Q4 好轉

勞動基金運用局昨 (2) 日公布，截至 8 月底的帳面收益為 5773.6 億元，收益率 10.44%，較 7 月底收益虧 480.6 億元，為今年第二次單月虧損。閱讀全文...

華碩正式承接英特爾 NUC 產品線 負責未來產品設計開發

品牌大廠華碩 (2357-TW) 與英特爾 (Intel)2 日舉行簽約儀式，交接 Intel NUC 新一代運算單元業務，華碩將承接第 10 至 13 代 NUC，並負責未來產品設計開發。閱讀全文...

衰退幅度雖收斂 全台六都 1-9 月交易量年減 10.3% 仍創五年新低

全台六都會區分別公布 2023 年 9 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 1,083 棟，呈現月增 4.4%，年增 14.8%，其中，新北市移轉棟數達 5304 棟最高，主要在新莊、中和、五股、板橋與蘆洲區交易量月增逾百棟挹注，並以台北市的表現最佳，台北市 9 月買賣移轉棟數爲 2562 棟，月增 20%，年增 30.8%。閱讀全文...

裕隆 LINE GO 上線 年底前會員估增 10 萬人 拚 3 年內獲利

裕隆集團與 LINE TAXI 昨 (2) 日宣布攜手打造「出行生態系整合策略」，將裕隆集團價值鏈資源串連 LINE 生態圈，結合雙方線下和線上的優勢，推出 LINE GO 一站式整合交通移動服務，預計年底會員數將再較目前增 10 萬人，3 年內獲利。閱讀全文...

台灣大、KKBOX 策略結盟 音樂串流服務正式上架

台灣大 (3045-TW) 繼出售子公司台灣酷樂時代 (MyMusic) 出售給 KKCompany，並取得 KKCompany 股權後，昨 (2) 日宣布與音樂串流品牌 KKBOX 策略結盟、正式上架 KKBOX 提供台灣大用戶，同時推出全新台灣大 KKBOX 方案。閱讀全文...