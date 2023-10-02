陸媒：中美關係出現好轉跡象

北京和華府正在推進中美高階官員交流，雙方開始側重於接觸，以確保大國競爭關係不會演變成衝突。過去數月來，多位美國高階官員訪中，包括美國國務卿布林肯、財政部長葉倫及商務部長雷蒙多。

當地時間 9 月 18 日，中國國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會期間會見布林肯。9 月 16 至 17 日，中國外交部長王毅在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）舉行多輪會談，雙方進行坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報。

據《華爾街日報 》9 月 28 日報導，知情人士透露，美中兩國正在討論中國國務院副總理何立峰訪美事宜，若何立峰成行，將是美國總統拜登上台以來最高階訪美中國官員。美中也正在推動王毅 10 月訪美，以籌備 11 月「拜習會」。

《財經》雜誌指出，中美採取一系列措施改善兩國關係基調，加強互動，中美關係改善的跡象已經開始顯露。

拜登 9 月 29 日在社交媒體 X（原推特）上發帖，送上中秋節祝福。拜登寫道：「在這個中秋佳節，我和吉爾（美國第一夫人）祝每一個團聚、感恩和祈禱的家庭，都能開心快樂、豐衣足食。」

日前中美成立兩個副部長級工作組，據《財經》報導，多位中美關係專家表示，中美若要關係穩定，需要類似機制性安排，為雙方尋求彌合分歧創造更多機會。

這些新機制的建立，代表全球最大的兩個經濟體恢復定期經濟對話，自 2018 年中美貿易戰達到最高峰以來，這種對話一直處於停擺狀態。

不過，與中美過去建立的對話機制相比，上述新成立工作組涉及的領域較小，討論議題範圍相對有限，這代表中美關係緩解仍處於預熱階段。