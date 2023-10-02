〈台股盤前要聞〉板卡廠啖AI財淡季有撐、明達醫私募案年底定案 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。板卡廠儘管進入第四季產業淡季，不過 AI 伺服器拉貨強勁，市場看好，技嘉、承啟、華擎第四季營運也相對有撐；眼科醫療儀器廠明達醫看好未來營運發展，規劃興建八德新廠，資金擬透過私募發行普通股現增案來取得，目前已有策略夥伴有意參與。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

板卡廠搶攻 AI 伺服器 淡季營運有撐

板卡廠儘管進入第四季產業淡季，不過 AI 伺服器拉貨強勁，出貨動能一路延續至年底、明年，市場看好，技嘉 (2376-TW)、承啟 (2425-TW)、華擎 (3515-TW) 第四季營運也相對有撐。閱讀全文...

明達醫八德廠拚明年動工 私募案目標年底定案

眼科醫療儀器廠明達醫 (6527-TW) 看好未來營運發展，規劃興建八德新廠，拚明年開始動工，其資金擬透過私募發行普通股現增案來取得，目前已有策略夥伴有意參與，目標年底可定案。閱讀全文...

供應鏈轉移東南亞不間斷 廠務工程明年業績續強

美中兩大國持續角力，影響供應鏈朝分散化及在地化邁進，廠務工程業者認為，東南亞人力成本低於中國，儘管同樣面臨人力不足、原料採購等挑戰，但客戶在終端品牌要求下，轉移至東南亞地區的動作不間斷，也將為產業帶來營運活水。閱讀全文...

散熱長期需求看俏 零組件廠競相跨足布局

隨著 AI、高速運算以及電動車等趨勢，帶動散熱需求大增，連接器、被動元件等業者也藉由自身供應鏈優勢，紛紛搶進展開相關布局，擴充產品線、打造營運新動能。閱讀全文...

中秋變盤向上 迎來光輝 10 月？

台股加權指數上周陷入狹幅震盪，量能也創 6 月下旬以來單周新低，9 月單月跌掉 280 點，月線連 2 黑；中秋連假過後，法人不諱言，由於全球迎來二次通膨的不確定性轉強，令美國保有升息空間的態度，而從技術面來看，台股也恐還有探低空間，預期滿足點在 16000 點左右，因此，預料本周難見光輝 10 月反攻行情。閱讀全文...