國泰證9月投資觀點 二大市場獲正向評比

國泰證券今 (14) 日發布 9 月投資觀點，在升息、通膨壓力緩和後，給予美國和日本市場正向評比，國泰證說明，當市場未來不確定性升高，建議投資人宜謹慎評估，布局以成熟市場為主。

國泰證指出，美國近期在 GDP 和就業等經濟數據放緩、23 家大型銀行年度壓力測試過關，以及多家國際信評機構調降美國主權債及中小型銀行信用評等多起事件影響下，市場對未來經濟走向看法仍分歧。

國泰證看 9 月仍以美、日最具有發展優勢，美國市場主要是因「FED 升息暫緩」將有助降低金融市場擾動，再加上財報成長和消費商機復甦。

國泰證進一步說明，目前觀察，S&P 500 成份股企業第二季財報獲利優於預期，因而估下半年獲利逐季成長機率大增。

而受惠於全球夏季旅遊潮帶來的商機，又將迎來第四季節慶季節，消費大廠的相關產業上下游，皆有望大幅成長。

至於日本市場，受惠於先前寬鬆貨幣政策，使主力出口產品價格競爭力持續增加，並吸引遊客湧入推升國內消費力道，然而，第四季日本央行利率政策轉向機率高，企業獲利受影響程度可列入觀察。

國泰證認為，投資人在布局上可以「美股」為主要核心資產，「歐、日股」可為衛星配置，而當細分至產業，投資人可關注 5 大產業，包括受惠於節慶商機的「消費」相關產業、適逢產銷旺季的「工業」相關產業、第四季將迎來國際醫學展覽及大型會議熱潮而有發展機會的「醫療保健」相關題材等。

另外，市場高利率帶動「金融」產業的成長，尤以大型銀行體質較為健康，表現相對也較穩定，還有「資訊科技」產業也因近期 AI 科技熱門話題延燒，持續成長。