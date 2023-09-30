鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為119.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.05元上修至2.05元，其中最高估值4.57元，最低估值0.72元，預估目標價為119.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.57
|11.05
|15.4
|最低值
|0.72
|3.48
|5.68
|平均值
|2.16
|6.97
|11.15
|中位數
|2.05
|6.77
|11.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29,627,490
|41,458,710
|48,567,200
|最低值
|27,204,000
|29,880,720
|35,236,540
|平均值
|28,572,070
|35,567,730
|42,062,050
|中位數
|28,597,000
|35,759,130
|42,245,520
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.47
|8.56
|1.21
|-4.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。