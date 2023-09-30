〈能源盤後〉原油衝擊關鍵阻力位 市場部分獲利了結 但周線、月線、季線均升高

原油期貨周五 (29 日) 收低，但月線和季線均上升，一些分析師和交易商預計，隨著供應前景持續收緊，油價將重回每桶 100 美元的水準。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 92 美分或 1%，收每桶 90.79 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 最近月期貨價格本周上漲 0.8%、本月上漲 8.6%，且本季獲 28.5% 漲幅。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 7 美分或近 0.1%，收每桶 95.31 美元，該期貨今日收盤到期。

根據道瓊市場數據，Brent 最近月期貨價格本周上漲 2.2%、本月上漲 9.7%，且本季獲 27.3% 漲幅。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 90 美分或 1%，收每桶 92.20 美元

10 月交割的汽油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 2.44 美元，本月跌近 12%。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 3.36 美元，本月上漲 7%。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.5%，收每百萬 Btu 2.93 美元，本周上漲 1.7%，本月上漲 5.8%，季線上升 4.7%。

市場驅動力

能源顧問公司 Velandera 董事總經理 Manish Raj 表示，油價本來穩紮穩打往 100 美元關卡邁進，但通膨、利率和聯準會 (Fed) 這三重奏再度響起，動搖了市場信心。倘若利率確實更長期維持在較高水準，油價「必然」回頭向 80 多美元走去，「現在市場上唯一確定的就是波動性。」

WTI 原油周四盤中高點突破每桶 95 美元價位。Sevens Report Research 分析報告指出，在原油漲至關鍵技術阻力位後，美最新 GDP 數據「讓交易者有理由做些獲利了結。

該報告指出，儘管出現部分獲利了結，但油價主要趨勢仍明顯走高，全球基準的 Brent 原油本周創 52 周新高價位，但短期內也有可能持續回調至 89 美元至 90 美元之間的關鍵支撐位。

原油價格過去 4 個月持續上漲，供應趨緊成市場焦點。分析師指出，沙烏地阿拉伯 6 月決定自 7 月起減產 100 萬桶 / 日，隨後將該舉措沿用至年底，這是油價上漲的主要催化劑。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 周五報告指出，沙國減產、俄國縮限出口量並禁止某些石油產品出口，兩者均影響市場供應。但與此同時，石油需求持續增長，這導致石油市場趨緊，而庫存下降就佐證此點。

俄克拉荷馬州庫欣是 Nymex WTI 期貨的交割中心，其供應緊張尤其令人擔憂，根據能源資訊局 (EIA) 數據，該處庫存上周朝 2000 萬桶水位下降。

Fritsch 指出，再下降任何一些都會讓庫存摜破關鍵水準，這會更難以提取庫存。但他也指出，上周中西部地區的原油庫存有所增加，意味該地區的供應量不像庫欣數據暗示那樣緊繃。

石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 的聯合部長級監測委員會會議定於周三舉行。

Velandera Energy 的 Raj 認為，沙俄的承諾已向市場發出訊號，預計年底前不會出現變化，所以 10 月 4 日的會議預計影響不大。

