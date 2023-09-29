〈能源盤後〉債市波動 原油收低 WTI自95美元以上盤中高點回落

原油期貨價格周四 (28 日) 大幅收低，WTI 原油吐回因投資者權衡美國原油庫存收緊而激起的漲幅，自每桶 95 美元以上的盤中高點回落，該高點是 WTI 原油一年來首見。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.97 美元或 2.1%，收每桶 91.71 美元，盤中高點達 95.03 美元。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.17 美元或 1.2%，收每桶 95.38 美元，盤中高點達 97.69 美元。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 3.6%，收每加侖 2.505 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 3.318 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.6%，收每百萬 Btu 2.945 美元。

市場驅動力

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「油價回落的時機已成熟，在登上距離 100 美元只差幾美元的價位後，有鑑於債市發生動盪，能源交易者迅速獲利了結。」

在油價尚未回落的早盤交易中，10 年期公債殖利率接近 3.70% ，大幅上升至 16 年高點，引發大眾對經濟前景的擔憂，與金融市場的波動。

Moya 指出，倘若債市持續遭拋售，必定破壞全球原油需求，但另一方面，供應收緊又持續支撐原油上漲。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，俄克拉荷馬州庫欣交割中心的原油庫存下降至 2200 萬桶以下。盛寶銀行分析師稱該庫存已接近營運最低水準，也是自 2014 年季節性低點以來的最低水準。

瑞銀分析師 Henri Patricot 認為，市場焦點正重新轉向實物市場的緊縮，這蓋過了更廣泛的市場不安中，風險胃口轉疲的影響。該數據推動周三 WTI 原油價格登上近 13 年高點。

在沙俄將削減市場供應的舉措延續至年底後，美國原油庫存下降。

XM 高級投資分析師 Charalampos Pissouros 認為，進入冬季，供應緊繃激起的擔憂情緒可能持續推升油價，但這是否能成為長期上漲動能仍有待商榷，因為中國和歐洲是僅次美國的全球兩大石油消費國，其經濟遭遇挑戰，恐進一步削減原油需求。

EIA 周四公布，上周天然氣庫存增加 900 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預期庫存增加 880 億立方英呎。