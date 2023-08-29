鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)目標價調升至152元，幅度約4.28%

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智伸科(4551-TW)提出目標價估值：中位數由152元上修至152元，調升幅度4.28%。其中最高估值175元，最低估值133元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予智伸科(4551-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀0位。
智伸科(4551-TW)今(29日)收盤價為131元。近5日股價下跌1.51%，相關汽車類指數近5日下跌0.64%，台灣加權指數上漲0.78%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。