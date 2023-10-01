台股技術線型偏空 Q4外部三大變數壟罩

台股月線、季線同步收黑，法人提醒，雖有第 4 季電子旺季、選舉政策利多可期，但台股目前技術線型結構偏空，加上美國油價大漲、十年期公債殖利率彈升、美政府關門危機等利空壟罩，在市場資金轉趨謹慎下，建議謹慎因應勿追高。

台股 9 月失色，連續第 2 個月月線收黑；回顧第 3 季台股表現，指數單季下跌 561.8 點、跌幅達 - 3.32%。

在籌碼面部分，外資 9 月單月賣超 1659.86 億元，為今年以來最高賣超月份，也是近一年來最高單月賣超金額，自營商 9 月調節 924.9 億元，僅投信法人站在買方加碼 634.83 億元，三大法人 9 月合計賣超 1949.92 億元。

以第 3 季來說，外資與自營商同步月月賣超台股，且賣超金額逐月擴大，累計外資第 3 季賣超金額達 3739.33 億元，中斷前三季連續買超態勢；自營商則是由前季買超轉為賣超 1853.9 億元，僅投信法人連續第八季力挺台股，本季加碼金額破千億達 1018.23 億元，但合計三大法人單季仍賣超台股 4575 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，通膨壓力、終端需求弱，導致台股第 3 季表現失利，但看好台股為全球與 AI 高度相關的市場，指數自 7 月底高點拉回以來，下檔支撐買盤湧現。

孫傳恕說，即便中秋連假前明顯量縮整理，16200 附近似有見到低接買盤跡象，隨著時間進入第 4 季旺季，基本面行情及選舉行情即將啟動，未來表現空間仍值得期待。

根據歷史統計，自 2015 年以來，台股在中秋後一週表現漲多跌少，上漲機率達 75%，平均漲幅 1.38%，若將時間拉長至後一個月，上漲機率仍維持 6 成以上。

孫傳恕提醒，目前台股技術線型結構偏空，加上美國油價大漲、10 年期公債殖利率突破 4.6% 創下波段新高、美國政府面臨關門等不確定因素仍存，市場資金轉趨謹慎觀望，建議宜保持操作彈性，待中秋之後盤勢止穩再行擇優介入。

安聯投信台股團隊認為，近期台股走勢變化主要還是分別受到美國聯準會言論、美債殖利率走勢，以及先前雖有明確趨勢支撐、如 AI、綠電等相關主題因漲多而面臨評價面拉回整理的盤整格局。

安聯投信台股團隊表示，就大方向而言，產業的基本面狀況並沒有太大變化，但市場仍處在各類資訊的空窗期；除此，近期波動比較大的美債殖利率，也是近期牽動盤勢氣氛與需要觀察的指標之一。