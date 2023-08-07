晶技上半年EPS 2.28元 Q3起汽車、手機應用需求轉強

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 走出 2023 年首季營運谷底，今 (7) 日公布最新財報，第二季獲利走揚，單季稅後純益 4.21 億元，季增 46.69%，年減 49.93%，每股純益 1.35 元，上半年稅後純益 7.07 億元，每股純益 2.28 元，晶技看好汽車、手機及網通應用成長動能。

晶技 2023 年第二季營收 24.26 億元，毛利率 34.3%，季減 0.22 個百分點，年減 5.03 個百分點，單季稅後純益 4.21 億元，季增 46.69%，年減 49.93%，單季每股純益 1.35 元。

晶技 2023 年上半年營收 47.24 億元，毛利率 34.41%，年減 3.94 個百分點，上半年稅後純益 7.07 億元，年減 53.16%，每股純益 2.28 元

晶技來自汽車、手機及網通應用成長動能強勁，下半年營收將展現高度爆發力，7 月已躍增至逾 9.42 億元，月增 14.04%，爲今年新高，但仍較 2022 年同期衰退 20.17%。前 7 月營收 56.66 億元，年減 28.37%。

晶技已一掃先前悲觀看法，依最新接單狀況來看，第三季接單能見度漸增，預估營收將較第二季雙位數成長，成長幅度上看 2 成，期待 2023 年營運逐季成長，全年營收將逾 100 億元。

展望第三季營運，晶技看好，除原有機種的頻率元件庫存回補訂單力道及頻率增加外，包括 NB、網通、汽車應用，都有新開發產品的訂單出現，連原本最被看衰的手機應用端，也都已看到新訂單回籠。

晶技汽車應用占比已達營收 15%，看好車用需求第三季回升，也將成為支撐下半年業績成長重心。以目前晶技車用頻率元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 市占率，排名第三。

同時，晶技在浙江寧波新設立的晶創科技新廠，預計 2024 年進入量產，由於晶創以專用生產線開拓車廠及 Tier1 汽車電子廠，隨著新廠完工投產，目標 2025 年汽車應用營收占比將倍增到 30%。