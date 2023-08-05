〈熱門股〉晶技Q3營運展望佳 股價緩步填息站上短期均線

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 對第三季接單能見度漸增，預估營收將較第二季雙位數成長，本周股價收在 91 元，周漲 1%，股價已站上所有短期均線，且技術線型轉佳，有利於多方攻勢。

晶技 7 月營收躍增到 9.42 億元，月增 14.04%，爲今年以來單月營收新高，但仍較 2022 年同期衰退 20.17%。前 7 月營收爲 56.66 億元年減 28.37%。公司期待 2023 年營運將逐季成長，全年營收將逾 100 億元。

同時，晶技第二季起營收逐月回溫，6 月自結稅前盈餘爲 1.85 億元，創今年新高，月增 15.61%，年減 53.5%，第二季稅前盈餘爲 5.31 億元，季增 51.22%，年減 48.51%，上半年每股稅前賺 2.74 元。晶技今年 1-6 月稅前盈餘爲 8.49 億元，年減 53.7%，每股稅前盈餘爲 2.74 元。

晶技在 7 月 4 日除息 7 元的除息參考價爲 89.2 元，股價在區間反覆整理，昨日收在 91 元，填息幅度 25.71%，股價並已站上所有短期均線，且技術線型轉佳，包括 MACD 翻越至零軸之上，且日 KD 值在低檔交叉向上，有利多方攻勢。