瑞穗證券列4大理由 原油將叩關100美元

9 月即將告終，原油期貨價格已然叩關 100 美元，延續衝擊全球金融市場的驚人漲勢。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 列出原油價格飆漲的 4 大驅動因素：

1. 沙烏地阿拉伯減產

重中之重就是沙烏地阿拉伯 6 月宣布的自願減產 100 萬桶 / 日舉措。Yawger 在周四 (28 日) 報告中表示，該舉措自最初擴大適用至 8 月、9 月，然後再延續至今年年底，這是油價漲勢的主要催化劑。

2. 庫欣庫存無緩衝

美國國內供應緊繃是一大警訊。能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周美國原油庫存減少 220 萬桶，降至 4.133 億桶，為 12 月 2 日以來最低水準。

但市場最關注庫欣供應狀況，其為 Nymex WTI 期貨的交割中心，該處庫存下降至 2195.8 萬桶，為 2022 年 7 月以來最低水準。

Robert Yawger 表示，自 2014 年以來，庫欣庫存從未低於 2000 萬桶。能源產業正議論，庫欣處於歷史低位的儲存量恐令該設施運作困難。

3. 石油產品獲利豐厚

Yawger 指出，此波漲勢許多係因煉油產品的巨額利潤所帶動。交易員關注裂解價差，裂解價差越大，煉油廠對原油轉化為產品的需求就越大。 (裂解價差是原油價格和煉油產品之間的價差)

他舉例，8 月 25 日暖氣油裂解價差達每桶 58.17 美元，登 9 個月高點，且一路到 9 月中旬都保持在每桶 50 美元以上的超大裂解價差水準。然而，該產品最近已被原油拋在後頭暖氣油裂解價差，周三降至 40.595 美元，觸及 2 個月低點。

3. 投機者蜂擁而入

Yawger 觀察到，投機者繼續湧入原油市場。官方交易者持倉報告 (COT) 顯示，截至 9 月 19 日當周，投機淨持倉量為 294396 口，Yawger 預測下周五該數據將進一步上升。

當然，極端投機部位可被視為反向指標，如果投機者被迫平倉，可能會導致走勢急劇逆轉。

原油漲勢周四稍有喘息，但早盤價格仍令人一驚，WTI 原油早盤高達每桶 95.03 美元，Brent 原油早盤曾短暫突破每桶 97 美元，最終走勢逆轉收低。

XM 高級投資分析師 Charalampos Pissouros 認為，進入冬季，供應緊繃激起的擔憂情緒可能持續推升油價，但這是否能成為長期上漲動能仍有待商榷，因為中國和歐洲是僅次美國的全球兩大石油消費國，其經濟遭遇挑戰，恐進一步削減原油需求。