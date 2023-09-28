想安心抱股過節 首選抗跌轉強股

今天看到本週股價表現相對大盤強勢，在大盤修正時沒有下跌多少，而在盤勢止跌時即再度轉強的 2368 金像電。

最近國際股市態度觀望的情況下，金像電這種股價走法就會是個相對安全且值得注意的機會。

1. 大盤在破線，而個股股價維持高檔屹立不搖，相對更為強勢。

2. 技術面拉回測試 7 月份前高點沒有跌破，屬於強勢的多頭型態回檔過程，為技術面的買點。

3. 高檔修正過程，成交量幾乎低於月均量，且跌破月線後也沒讓月線明顯下彎，空頭力道不強。

單純從上述幾點來看，本週股價轉強沒太多好意外的。從企業股價的體質來看，在過去伺服器還沒有出現今年中時段開始，受 AI 帶動這麼火熱的情況下，金像電可說是獲利穩健，評價不貴，股價波動相對小的公司，從週線圖的層級可以看出就是慢慢整理，穩健向上走揚的標的。

當然筆者在過去持續追蹤不同標時，也都提過金像電。從穩健投資的角度，過去不論是本益比、殖利率、網通題材等，都是有分析金像電的價值存在；如今年五月份時也提及:｢過去多次提及的 PCB 廠 2368 金像電，近期同樣也是受惠 AI 題材，市場對於 AI 伺服器板需求高漲的預期，提高產品的層數及毛利，在營運受惠 + 盤面最火熱題材助攻下，股價走出強多格局｣。並也提到說開始了跟過往不同股性的走法後，過去用價值股看待金像電的視角，就必須換成主流強勢股的視角來看待它。

如今因為網通交換器、AI 伺服器所需的電路板規格更高，將使得相關營收占比提高且獲利率也跟進走強，預期明年即可看到金像電獲利大幅成長高雙位數的水平；現在雖說不少 AI 股的股價已有先行反映未來獲利狀況，但以今年金像電獲利估值來計算，本益比約還不到 30 倍，當今年新產能陸續貢獻營運、明後年 AI 相關訂單開始有感放量後，預期又將成為本益比相當不貴的企業，依舊值得持續觀察後續成長性。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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