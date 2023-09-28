盤後速報 - 義隆(2458)下週(10月6日)除息2.05元，預估參考價131.45元

義隆(2458-TW)下週(10月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.05元。

以今日(9月28日)收盤價133.50元計算，預估參考價為131.45元，息值合計為2.05元，股息殖利率1.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為類神經網路及模糊處理器,數位訊號處理器。八位元精簡指令微控制器,特定用途積體電硌。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌2.9%，台灣加權指數下跌1.36%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/10/06 133.50 2.04617 1.53% 0.0
2023/08/07 122.5 3.06926 2.51% 0.0
2023/03/30 102.5 3.06926 2.99% 0.0
2022/07/07 120.0 13.8117 11.51% 0.0
2021/07/22 193.0 9.0 4.66% 0.0

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