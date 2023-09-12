鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為135元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對義隆(2458-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.11元上修至6.25元，其中最高估值6.96元，最低估值5.85元，預估目標價為135元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 6.96 8.92 8.97
最低值 5.85 7.17 8.6
平均值 6.36 7.86 8.78
中位數 6.25 7.76 8.78

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 12,139,000 13,690,000 14,208,000
最低值 11,347,000 12,195,000 13,556,580
平均值 11,679,740 13,037,780 13,882,290
中位數 11,692,000 13,005,490 13,882,290

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 7.56 17.64 11.14 8.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		 13,030,484 18,327,973 15,099,690 9,487,977

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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