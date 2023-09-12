鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為135元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對義隆(2458-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.11元上修至6.25元，其中最高估值6.96元，最低估值5.85元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.96
|8.92
|8.97
|最低值
|5.85
|7.17
|8.6
|平均值
|6.36
|7.86
|8.78
|中位數
|6.25
|7.76
|8.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12,139,000
|13,690,000
|14,208,000
|最低值
|11,347,000
|12,195,000
|13,556,580
|平均值
|11,679,740
|13,037,780
|13,882,290
|中位數
|11,692,000
|13,005,490
|13,882,290
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.56
|17.64
|11.14
|8.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,030,484
|18,327,973
|15,099,690
|9,487,977
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。