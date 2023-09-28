晟德子公司豐華生技產品榮獲國際大獎

晟德子公司全球益生菌領頭羊生技公司豐華生技，近日在國際間大有斬獲，9 月在泰國曼谷舉辦的 Vitafoods Asia 2023 展會，PRONULIFE® 系列產品以及後生元原料在展會上獲得多間國際型公司青睞。今日 (27) 再傳捷報，豐華生技之後生元產品「Totipro 益萃質 ®PE0401」，榮獲擁有保健食品界奧斯卡原料獎之稱的「Nutra Ingredients-Asia Award : Microbiome Modulation（微生物領域）」大獎，與世界各地傑出的高規格保健素材角逐當中成功勝出！

此次獲獎是繼明星菌株 B. animalis subsp. lactis 動物雙岐桿菌 CP-9，年初入圍 Nutra Ingredients Award 歐洲區年度最佳體重管理菌粉原料大獎後，再度得到國際肯定，獲得 Nutra Ingredients-Asia Award: Microbiome Modulation（微生物領域）」獎項。此一殊榮不僅印證豐華生技在後生元界領域中的卓越成就，也展現豐華生技擁有能與國際大廠媲美的研發實力！

NutraIngredients 獎項被譽為保健食品奧斯卡原料大獎，為國際市場上功能性食品原料和保健食品原料領域中最重要的競賽之一，原料產品共分六大領域，每種領域只有一項產品可獲得當年度最佳原料的殊榮，且每年吸引來自許多世界各地的優質保健原料廠商參與競爭，因此「Totipro 益萃質 ®PE0401」在許多競爭者當中脫穎而出實屬不易，此次得獎無疑代表著豐華生技在全球後生元營養以及健康領域的領先地位。

本次獲獎的「Totipro 益萃質 ®PE0401」為豐華生技調查全球人民飲食習慣以及市場需求，專門為人體炎症所研發的後生元產品，也是全球唯一使用四種菌株（唾液乳桿菌 AP-32、嗜酸乳桿菌 TYCA06、植物乳桿菌 LPL28、長雙歧桿菌嬰兒亞種 BLI-02），經過 48 小時黃金天然發酵後組合而成的後生元原料。通過體外 - 動物 - 人體研究證實，擁有比單菌後生元還要更緊密連接腸道蛋白，以及促進腸道黏膜完整性的保健功能，其功效益獲得美國、中國、歐盟、泰國、台灣等全球專利，且業務布局遍布五大洲，發表數篇國際 SCI 期刊，得到抗氧化、促好菌生長、促排便的相關功效專利，其優異表現不僅得到乳酸菌協會創新產品獎、國家新創獎，以及中國營養製造創新原料獎， 此次更得到擁有國際 NutraIngredients 大獎肯定，證實「Totipro 益萃質 ®PE0401」在保健功能中有傑出成效。

身為全球益生菌領導品牌的豐華生技，不僅研發出「Totipro 益萃質 ®PE0401」後生元原料，更創造胃部與口腔保健中有益的「Totipro 益萃質 ®PE0301」，並且將後生元原料廣泛應用在任何終端產品當中，使全年齡有需求的族群都能得到完整的保健功效。

豐華生技擁有獨家完整菌株功能性驗證平台與高密度量產的 PRONEX® 菌粉技術，以及從菌粉客製化設計配方到終端產品銷售的 PRIMETEK® 全產業鏈垂直整合服務，為客戶打造完美的益生菌一站式解決方案，從採購原料、研發製程至終端申請全球認證各類認證，皆有專業團隊提供全方位的服務，並且嚴格把關。豐華生技將持續投注研發能量並鑽研益生菌與後生元領域，提供國內外企業安全的原料使用，並全心以所有人民的福祉為考量，為全球社會帶來更健康多元的保健選擇。