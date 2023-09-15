供應鏈人士：華為Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+出貨量已上調至2,000萬支

供應鏈人士透露，華為 Mate 60 Pro 和 Mate 60 Pro + 的出貨量已上調至 2,000 萬支，且多家華為官方授權體驗店工作人員說，消費者現在預購，最快 10 月能到貨，甚至可能等兩個月後才能收到手機。

據《澎湃新聞》報導，一位供應鏈人士表示，Mate 60 系列整體需求超出預期，目前發貨周期時間長，一方面顯示需求比較大，另外一個層面是之前供應鏈備貨預估不足。

儘管之前「先鋒計畫」把 Mate 60 系列產品推廣得相當成功，華為仍決定舉辦新品發表會。華為在周四（14 日）宣布：「華為山河同心，聚力新生。9 月 25 日 14：30，華為秋季全場景新品發布會，眾多新品即將登場，與您不見不散！」

隨後，華為常務董事、華為終端公司執行長余承東在微博轉發了這則消息，並表示：「好戲，一台接一台，我們 9 月 25 日見！」

這些簡單的暖身消息顯示，華為秋季發表會即將發表一系列新品，很可能會把 Mate 60 系列重新隆重發表一次，應該也會一起發表其他品類新品。

華為手機官方賬號也對發表會進行了預熱，發布了一小段深入海溝的影片，最後列出的標語是「最大的阻力，給我們最大的動力」，暗示華為解決了晶片問題，手機業務全面回歸。

