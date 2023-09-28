M31搶進特殊製程 發表台積電N12e平台低功耗IP

IP 廠 M31(6643-TW) 今 (28) 日宣布，技術行銷副總 Jayanta 今年在台積電 (2330-TW) 北美開放創新平台 (OIP) 生態系統論壇上，發表 N12e 低功耗矽智財解決方案，將推動 AIoT 創新，也第七度獲頒台積電特殊製程 IP 合作夥伴獎的肯定。

M31 表示，現今人工智慧物聯網 (AIoT) 已經在技術和應用領域顯示出巨大的商業潛力，AIoT 的應用範圍從手機和平板電腦，持續擴展到家電、工廠、醫療保健裝置及自動駕駛汽車等領域，隨著先進製程技術的不斷進步，5G 通信和高速運算等領域更成為發展的關鍵方向。

M31 為台積電長期緊密合作夥伴，在人工智慧化的物聯網裝置及其他高效率、高效能的邊緣裝置發展浪潮下，M31 也緊跟台積電 N12e 製程技術平台發展腳步，針對 AIoT 市場對於速度、功耗、成本面積不同的設計需求，開發一系列低功耗 IP 解決方案，可支援更高效能、更佳功率與更低漏電的要求。

M31 低功耗 IP 包括低功耗記憶體 (Memory Compiler)、標準元件庫 (Standard Cell Library) 、通用 IO 元件庫 (General Purpose Input/ Output Library , GPIO)。

其中，M31 推出兩種不同特性的低功耗記憶體，分別是低電壓設計的 Low VDD 記憶體和低漏電 ULL 記憶體。Low VDD 記憶體支援 0.6V 的低電壓，提供四種低功耗模式和頻率調節技術 (DVFS)，並透過 M31 讀寫輔助技術可確保在低電壓操作時的穩定性。

M31 低漏電 ULL 記憶體則使用台積電 ULL bit-cell 技術，可大幅提升靜態低功耗的表現，達到節能設計的目標。此外，客戶還能採用 M31 具競爭力的低功耗標準元件庫，並搭配電源管理和低功耗優化套件，有助於客戶縮短開發週期，提高模組精準度，特別適用於各種 AIoT 設計。

Jayanta 表示，很榮幸再度獲得台積電的 OIP 年度合作夥伴獎項，M31 與台積電緊密且深度的策略夥伴關係，同時顯現在 AIoT 應用的創新矽智財的推進上，未來也將通過與台積電持續的合作和技術創新，為客戶提供領先的設計解決方案，在 AIoT 領域的快速發展中扮演關鍵角色。