ChatGPT終於能瀏覽網路了 不必再卡在2021年9月

人工智慧（AI）新創公司 OpenAI 周三（27 日）在 X（前身為推特）上宣布，旗下聊天機器人 ChatGPT 現在可以透過微軟搜索引擎 Bing 進行網路搜索，不再侷限於 2021 年 9 月之前的資料。

OpenAI 周三表示，ChatGPT 現在可以瀏覽網路，為用戶提供最新權威消息，並提供直接來源連結，不再侷限於 2021 年 9 月之前的資料。

據路透報導，OpenAI 說：「現在 ChatGPT Plus 和 Enterprise（企業版） 用戶可以使用瀏覽功能，很快就會擴大到所有用戶。要使用這項功能，請在 GPT-4 選擇『使用 Bing 瀏覽』（ Browse with Bing）。」

需要說明的是，OpenAI 早些時候測試了相關功能，允許 Plus 用戶透過 Bing 搜索訪問最新消息，但 OpenAI 後來因擔心用戶繞過付費牆，禁用這項功能。

OpenAI 執行長 Sam Altman 周三在 X 上表示：「我們回來了。」

作為生成式人工智慧（AI）領域最具代表性的應用，ChatGPT 面臨一個尷尬情形－－無法使用網路搜索，這意味著資料僅限於 2021 年 9 月之前的網路資料。

相較下，微軟和 Google 的聊天機器人均可以進行網路搜索，並提供原始材料連結，以此增強資料的可信度和範圍。Meta 周三也發表一款新聊天機器人 Meta AI，可以使用 Bing 進行網路搜索。