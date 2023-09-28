美股重點新聞摘要2023年09月28日

今日操盤前瞻

美股財報 (9/27 盤後)：美光 (MU)

美國上周失業金數據

美國 Q2 GDP、個人消費支出 (PCE) 終值

美國 8 月成屋簽約銷售指數

分析師：蘋果明年 3 奈米需求低於預期 ASML EUV 訂單恐下修 30%

天風國際證券分析師郭明錤週三 (27 日) 指出，到 2024 年，蘋果硬體需求疲軟正引發連鎖反應，波及晶片製造商，明年半導體微影設備廠艾司摩爾 (ASML) 設備訂單將顯著下修 30%。閱讀全文...

瑞銀：高階款 iPhone 15 Pro 熱賣 基本款需求較去年更強

瑞銀實證實驗室 (UBS Evidence Lab) 在給投資人的一份報告中對 iPhone 的全球銷售情況進行追蹤，該報告指出，與 iPhone 14 系列相比，最新的 iPhone 15 系列存在一些不同的需求趨勢。閱讀全文...

美光估本季持續虧損 且幅度超出預期 盤後一度挫逾 5%

美光 (Micron) 預估本季持續虧損，且虧損幅度超出市場預期，顯示產業的低迷景況，仍為這家全美最大記憶體供應商帶來壓力，消息拖累盤後股價一度重挫逾 5%。閱讀全文...

Meta 推出頭戴裝置「Quest 3」 搶先蘋果 Vision Pro 奠定市場地位

臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 周三 (27 日) 在其年度開發者大會上正式推出「Quest 3」頭戴式裝置，價格比前一代貴 200 至 500 美元。該公司搶在蘋果正式推出 Vision Pro 進軍該市場之前，在虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 產業中樹立新的地位。閱讀全文...