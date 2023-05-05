PCB廠首季財報 慶生、泰鼎都陷虧損 泰鼎每股虧0.5元

PCB 廠 2023 年第一季財報陸續出爐，在訂單縮減之下，獲利也緊縮，其中泰鼎 - KY(4927-TW) 及慶生電子 (6210-TW) 均陷虧損，泰鼎首季每股虧損 0.5 元，而生產規模較小的慶生電子在 2023 年第一季每股虧損 0.46 元。

泰鼎今天公布 2023 年第一季財報，單季營收 32.94 億元，毛利率 11.85%，季減 3.18 個百分點，年減 8.78 個百分點，稅後虧損 9455 萬元，較上季及 2022 年同期都由盈轉虧，單季每股虧損 0.5 元。這是泰鼎 2017 年以來首見的單季虧損。

泰鼎 - KY 泰國三廠擴建案也持續進行中，全部完工預計每月產能將增加 400 萬平方呎，總產能每月突破 1000 萬呎，後續還有擴產計畫。2023 年在新產品及新產能挹注下，今年第三季營收可望回溫。

泰鼎 - KY 去年營收 149.06 億元，毛利率爲 18.98%，年減 2.11 個百分點，全年稅後純益爲 8.74 億元，年減 36.5%，每股純益 4.6 元。

慶生電子 2023 年第一季營收 9818 萬元，毛利率爲負 0.37%，稅後虧損 1614 萬元，較上季及 2022 年同期都由盈轉虧，單季每股虧損 0.46 元。