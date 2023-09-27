金萬林通過創新板上市案 最快年底掛牌

基因檢測儀器服務廠金萬林 (6645-TW) 獲證交所董事會通過創新板上市案，將由華南永昌證券辦理初次上市普通股股票承銷案與採競拍作業，預計最快可今年底前掛牌上市。

金萬林主要業務為生醫事業產品代理以及精準醫學事業研發，其中代理一線高單價國際品牌的高精密度檢測儀與試劑、耗材等，主要客戶為國內產學研機構，包含醫學中心、刑事鑑定機構實驗室等單位，可提供一站式系統化建置與服務的廠商。

此外，金萬林也佈局精準醫療，跨足 PCR 檢測與次世代基因檢測 (NGS) 市場，並開發自有品牌檢測套組擴大利基，看好政府宣佈明年將 NGS 納入健保，金萬林深耕精準醫療多年，有助公司業務拓展。

金萬林佈局精準醫療商機，已取得全球最高規格美國病理協會 (CAP) 認證，同時是台灣首批獲得衛福部 (TFDA)LTDs 認證廠商，也獲美國 CLIA 實驗室認證，是國內少數擁有三項高階醫學檢測認證的檢測服務供應商。

金萬林以創新生技公司經營模式，打造從基因體定序，代謝體檢測到生物資訊分析一站式服務，並系統化建置「KF 自動檢測系統」，能以「整廠輸出」模式，客戶不需將檢體外送，只要在醫療單位安裝的分析系統即可產出報告，不用將實驗資料上傳到雲端，即可快速產出報告。

此經營模式配合自行開發的 NGS 檢測「試劑套組」及 AI 檢測分析系統，能立即提供精準的檢測報告，也協助醫師做出對病患最有利的用藥判斷，掌握黃金治療時間。

癌症歷年皆列為台灣十大死因之首，2022 年台灣癌症醫療花費高達 1334 億元，隨著癌症精準醫療用藥不斷推陳出新，癌症精準醫療刻不容緩，因此帶動快速高通量基因檢測的需求。

金萬林表示，為提高治癒率，患者須自費進行基因檢測，尤其針對部分高價抗癌藥物，衛福部或保險公司更要求在用藥前，必須做基因定序檢測才予以補助或理賠。健保署已宣布 2024 年 NGS 納入健保給付，精準檢測有助減少無效用藥並增進治療效益，預期精準檢測可讓健保預算更有效被使用。

根據生物技術開發中心發布 2022《精準治療之發展現況與趨勢》報告估算，2020 年臺灣精準治療市場規模為 338.4 億元，預估到 2025 年市場規模將達 536.9 億元，2020-2025 年複合成長率為 9.7%。