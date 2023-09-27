需求疲軟導致庫存積累 銅期貨升水創30年新高

銅市正在發生近 30 年來從未見過的情況，有些人認為，這可能是全球經濟陷入困境的另一個跡象。

過去幾個月來，倫敦金屬交易所 (LME) 各地倉庫的銅庫存持續累積，進而拖累 LME 銅現貨價下跌，將現貨銅與 3 個月期銅的價差推升至 1994 年以來最高，銅期貨曲線因此陷入極端的溢價狀態。

根據 LME 最新數據，截至 9 月 22 日，全球各地的交易所倉庫中共存有 16.39 萬噸銅，繼 8 月成長 50% 後，9 月初以來，銅庫存又增加 50%。從數據來看，銅庫存從 7 月中旬以來便持續上升。

分析師認為，需求下滑在很大程度上與中國經濟疲軟有關，鑑於中國是全球第二大經濟體，這波連鎖效應可能會擴及歐洲、美國或其他地區。

ING 大宗商品策略師 Ewa Manthey 表示，這些數據釋出了需求疲軟的明顯信號。不過，從過往標準來看，庫存依然很低。

前美林 (Merrill Lynch) 經濟學家、現任 Rosenberg Research 負責人的 Dave Rosenberg，也將銅價暴跌歸咎於中國經濟疲軟，稱價格的表現可能是對全球貿易下滑所做出的反應。

多年來，銅因用途廣泛，涉及工業、醫療產品、電線等領域，而被視為經濟晴雨表，並享有「銅博士」(Dr. Copper) 之美稱。

不過，一些分析師近期開始對銅價預測前景的能力感到質疑。由 Michael Widmer 和 Francisco Blanch 領導的美國銀行商品研究團隊上月發布報告指出，銅對國內生產毛額 (GDP) 的敏感度已經減弱。

美銀團隊表示：「作為一種周期性資產，銅需求一直和全球 GDP 成長密切相關，但這種敏感度正持續下滑，這樣的情況在最近幾季將銅價支撐在約每噸 8500 美元的水平，且在製造業衰退期間幫助抑制下行壓力，這很少見。」