〈台股盤前〉價跌量增不利格局 美股重挫恐再衝擊指數下探

台股在多重利空因素干擾下，昨 (26) 日遭受外資大賣及融資多殺多，衝擊指數開低收低，呈現價跌量增的不利格局，隨著美國恐慌指數 VIX 暴漲，美股周二 (26 日) 重挫收黑，恐再衝擊台股。

台股昨日終場大跌 176 點，收 16276 點，跌幅 1.07%，創 4 個月以來收盤新低，成交量增至 2397 億元；三大法人共計賣超台股 269.2 億元，其中外資賣超 231.6 億元，連七賣、累計賣超 1,316.7 億元。

美股方面，恐慌指數 VIX 暴漲至 5 月底以來最高，蘋果領跌之下，道瓊重挫 388 點、那指下跌 207.71 點，標普與費半跌幅也都超過 1%。台積電 ADR 下跌逾 2%、聯電 ADR 跌幅同樣超過 2%。

市場消息方面，天線廠耀登 (3138-TW) 表示，與美國電信龍頭客戶合作順利，明年開案量可望翻倍，低軌衛星陣列天線也可望於明年第二季開始出貨，加上越南廠貢獻、工控客戶落底回穩，樂觀看待明年優於今年。

記憶體製造廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求昨 (26) 日表示，受到全球經濟狀況不佳影響，市場庫存去化時間拉長，明年上半年景氣預期不會有變化，最快下半年才可能轉佳。