外資大砍晶圓雙雄近3萬張 反手加碼大亞1.4萬張最多

台股今 (26) 日下挫 176 點，外資賣超 231 億元、台指期淨空單也增加 1096 口至 6116 口，期現貨同步偏空。現股方面，外資賣超晶圓雙雄共近 3 萬張、提款 95.7 億元，也同步調節鴻海、日月光投控等大型電子指標，逆勢加碼大亞 1.4 萬張最多。

三大法人今日賣超台股 266.84 億元，外資賣超 231.43 億元、連 7 賣；投信買超 34.05 億元、寫連 39 買紀錄；自營商賣超 69.47 億元、連 8 賣。

晶圓雙雄分居外資單日賣超前二名，包含台積電 (2330-TW)1.73 萬張、聯電 (2303-TW)1.26 萬張。外資也賣超群創 (3481-TW)1.05 萬張、日月光投控 (3711-TW)8853 張、鴻海 (2317-TW)8816 張等電子指標。

傳產則有台泥 (1101-TW)1.1 萬張、中鋼 (2002-TW)8282 張、潤泰新 (9945-TW)7953 張，車用的堤維西 (8713-TW)8713 張；金融股以開發金 (2883-TW)8771 張較多，也調節國泰高股息 (00878-TW)1.04 萬張、元大高股息 (0056-TW)7601 張等 ETF。

外資買超除了大亞 (1609-TW) 外，其他傳產還有中工 (2515-TW)3621 張、東元 (1504-TW)3502 張、康那香 (9919-TW)2131 張，金融股以中信金 (2891-TW)2041 張較多。

電子股則買超華通 (2313-TW)4896 張、亞翔 (6139-TW)3945 張、文曄 (3036-TW)2764 張、技嘉 (2376-TW)2484 張、神達 (3706-TW)2359 張、誠美材 (4960-TW)2235 張、偉訓 (3032-TW)2041 張。

投信買超最多的聯電 2078 張、再來有仁寶 1833 張、兆豐金 1298 張、奇鋐 1297 張、東陽 1199 張、建準 1075 張、以及天鈺、華城、京元電子、宏碁、陽明等各 900 多張。

投信賣超最多的是漢翔 1410 張、其次依序為中鋼 1246 張、華通 794 張，光寶科、智原、啟碁各 600 餘張，日月光投控、欣興、旺矽各 400 多張，以及金居、漢磊各逾 300 張。