工安意外頻傳 威盛預防性工安AI獲客戶採用

屏東廠房近日發生嚴重爆炸造成多位警消及安全人員死亡，威盛 (2388-TW) 今 (26) 日表示，工廠火災氣爆煙霧外洩事故頻傳，如何協助企業預防工安事故以及提高環境安全，是當前政府及企業最關心的課題，威盛長期專注於工廠 AI 與工安發展，今年推出多項預防性工安 AI 解決方案，並獲石化業者採用也獲好評。

威盛指出，災害預防勝於事後補救，市場與業者對工業安全防災的需求，有些區域因有高危險性原物料如揮發性有機氣體，導致火災氣爆風險高，一旦產生災害往往造成人員與設備巨大損失，因此需要每週 7 天 24 小時全時防災監控，包括火焰偵測、煙霧偵測、氣體洩漏偵測與高溫異常檢測，另外在工廠敏感製程區或高危區域還要求相關設備需擁有防爆等級。

不過，根據市場調查，傳統人力或監控設備普遍有以下問題，如既有火焰偵測、煙霧偵測設備採用攝影鏡頭，單靠視覺 RGB 判別影像誤報率高，導致假警報頻發，增加當責人員工作負擔、也降低警戒心。

另外，既有移動式防爆規格的氣體洩漏偵測設備紅外線熱影像儀，顯示資訊只能運用於定時人員移動巡檢，無法做到每週 7 天 24 小時全時防災監控，且仰賴人力耗費過大，加上有些工廠環境人員不易到達，巡檢困難，增加人力工作安全疑慮。

尤其災害發生時往往是火焰，煙霧、高溫或氣體洩漏同時產生，但現有市面偵側系統多半只有火焰，煙霧、或氣體洩漏其中一項至兩項之偵測，難以做到多樣事件同時偵測的功能來達到早期預警防災功能。

威盛為研發邊緣人工智能系統和工安 AI 應用軟體的科技公司，已完成開發智慧工廠煙火辨識防爆偵準系統，為火災和 管道洩漏預防現有的自動化危險檢測流程提供更廣泛的涵蓋範圍及更高的精確度，並降低巡檢人力成本，讓所有預警防災流程效率大幅提升。

企業也不用再冒著派人員到敏感危險區域去檢查火災或管道洩漏的風險，而是利用具備鏡頭的邊緣人工智慧系統，對其生產和倉儲場所進行 24 小時的全面危險檢測。運用先進的電腦視覺演算法對潛在危險，像是氣體的排放和腐蝕等等，進行識別所省下的費用遠超於最初投資的成本。

威盛智慧工廠煙火辨識防爆偵準系統可以快速、簡易地部署在最嚴苛的工業環境中，此套解決方案可以進行基本客製化，以符合特定的使用需求，包括搭載高效 AI 推論運算伺服器、偵測火焰 / 煙霧 / 氣體洩漏及高溫警示的優化 AI 模型、火災警報音效、工業級攝影機、防爆認證等。