使用牌照稅4/1開徵 開徵稅額657億元年增約1%

使用牌照稅將在 4 月 1 日起開徵，根據統計，今年全國開徵車輛共 805 萬 5673 輛、年增幅 2.4%；開徵稅額共 657 億 7352 萬元、年增幅 1.02%；六都中台中市、新北市開徵車輛均破百萬輛。

新北市稅捐稽徵處表示，在開徵車輛部分，六都中台中市開徵車輛 110 萬 7579 輛、新北市開徵車輛 107 萬 9763 輛，是唯二突破百萬的直轄市，占比約 13%；高雄市開徵車輛 90 萬 8295 輛、桃園市開徵車輛 83 萬 3928 輛，占比分別為 11.28%、10.35%。

在開徵稅額部分，台中市開徵稅額 92 億 9687 萬元居冠，新北市開徵稅額 91 億 1615 萬元居次，占比分別為 14.13%、13.86%；高雄市開徵稅額 73 億 1317 萬元排名第三，桃園市開徵稅額 69 億 8512 萬元，占比各有 11.12%、10.62%。

觀察六都開徵車輛與稅額年增幅則較去年呈現微幅成長，其中開徵車輛六都平均年增幅約 2% 左右；開徵稅額年增幅約 1% 上下。

財政部賦稅署表示，今年的使用牌照稅將自 4 月 1 日開徵，繳納期間原自 4 月 1 日至同月 30 日止，繳納期間末日適逢例假日，又因應銀行業於 5 月 1 日逢勞動節放假，因此截止日順延至同年 5 月 2 日 (星期二)，請納稅義務人於期限內繳納。

賦稅署表示，使用牌照稅繳款書由直轄市及縣（市）地方稅稽徵機關填發郵寄納稅義務人，納稅義務人可登入地方稅網路申報作業網站，利用自然人 / 工商 / 金融憑證、已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證 (TW FidO)、或車牌號碼及身分證字號 / 統一編號，直接線上查繳稅款。

賦稅署表示，民眾也可持繳款書至代收稅款金融機構 (郵局除外) 以現金或票據繳納，稅額在新臺幣 3 萬元以下者，可到四大超商繳納，或是透過 ATM、信用卡、晶片金融卡、活期存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。

另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上 QR-Code 行動條碼連結至網路繳稅服務網站，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者 APP 繳稅。

