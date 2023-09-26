華為在台秋季新品發佈會登場 Mate 60系列手機暫不登台

華為今 (26) 日在台灣舉辦「HUAWEI 秋季新品發佈會」，展示一系列新品，不過未出現市場關注的 Mate 60 系列手機，對此，華為台灣總代理訊崴技術總經理雍海回應，該系列機種產能有限，會先以中國市場銷售為主，未來是否登台要視原廠安排，目前沒有具體時間表。

華為今日推出智慧穿戴、TWS 藍牙耳機、平板、行動寬頻路由器等新品，雍海表示，此次秋季新品引進 WATCH Ultimate Design、WATCH GT 4、FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2 等多款進化且升級的穿戴耳機新品，都是華為品牌在全球的經典熱銷款，預期 2023 年相較去年將成長 15%。

WATCH Ultimate Design 採用奈米微晶陶瓷錶圈鑲嵌六段 18K 黃金、藍寶石玻璃鏡面，並配備金色旋轉錶冠、三層網狀鏈條錶帶和可調節的蝴蝶扣，其 100M 深潛功能有利於潛水安全值的設定。

HUAWEI Watch GT 4 則採用獨特八邊稜形及閃耀光環設計，搭配 HUAWEI TruSeen 5.5 + 偵測技術與人工智慧演算法，讓心率、血氧、睡眠、壓力偵測更加準確。

另外，HUAWEI FreeBuds Pro 3 採用超感知原音雙單體設計，預計 10 月底開賣、HUAWEI FreeBuds SE 2，輕盈小巧具圓潤握感且續航力強勁，充電 10 分鐘即可聆聽 3 小時。