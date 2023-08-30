景氣燈號落底 元大台灣高股息優質龍頭基金38%漲幅坐等年終配開獎

國發會最新景氣對策信號連九藍，不過，細探景氣領先指標跌幅縮小、景氣同時指標也回升中，綜合判斷分數已連三月回升，已有落底訊號，隨著勞動市場及出口回溫，將很有機會將擺脫藍燈轉黃燈。元大台灣高股息優質龍頭基金的投資人開始期待年終配紅包!

元大投信結合台股的高成長、高股利雙優勢，2020 年領先市場推出元大台灣高股息優質龍頭基金，挑選高股息龍頭企業以高殖利率作為每月配息來源，並追求價差獲利來作為年終配息，且是台股基金定期定額熱門標的。

元大台灣高股息優質龍頭基金自 2020 年度首次月配息以來，持續穩定配息，以成立時就買進投資人來說，相當每月 4% 年化配息率，吸引不少領息族投入，至 7 月底規模 450 億，穩居台股基金規模王，大型龍頭股為主的穩健操盤風格是台股投資人安心的部位。

由於元大台灣高股息優質龍頭基金今年以來報酬率將近 4 成，比加權指數 17% 漲幅高了許多。過去在績效上漲年度，基金年終配一度有 18.5% 的紀錄，隨著台股反映景氣復甦、AI 旋風帶來的漲勢，今年年終配紅包令人期待。

元大台灣高股息優質龍頭基金主要瞄準台灣具競爭力之高股息優質龍頭公司，這些企業的營運具備一定護城河保護，願意分享營運成果，不用投資海外陌生又有違約風險的非投資等級債，也沒有匯率風險，簡單參與台股高成長與高股息的豐碩果實。