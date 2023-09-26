投資雷達》台股配息基金，值得入手嗎？

台灣人愛配息，只要有「配息」兩字的理財工具，總能造成市場熱銷。統計投資人在台可申購配息型基金當中，就有上千檔標的可供投資，面對這麼多的配息基金，投資人該怎麼選？

1. 開啟長期投資計劃，鎖定長期績效向上格局

股神巴菲特說過：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」這句話，清楚說明投資最好要有夠大的雪球（本金多）、夠濕的雪（趨勢向上的標的），以及夠長的坡道（時間長）。用巴菲特雪球理論檢視投資台股、美股及環球股票的基金，可以發現只要投資人夠有耐心，投資台灣股票 10 年或 20 年的年化報酬率分別為 11.6% 和 9.7%，更勝美國股票 10.4% 和 8.2% 與環球股票 6.2% 和 6.4%，凸顯台股在長線投資理財的道路上，若投資人想追求超額回報，台股主動式基金是一個具有潛力的好選擇。

資料來源：LIPPER 環球分類: 台灣股票、美國股票、環球股票，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/9/18。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 迷戀高配息？小心虧本金！

今年股市漲多震盪，基金公司順勢推出符合台灣人的投資胃口，主推多以台股「高股息」或「高息」等字眼的新基金，首次發行幾乎都能衝出百億規模，吸引市場資金流入。但是高息並非辨別商品好壞的角度，這僅僅是該商品吸引人的特點之一，投資人須考量更全方位，並充分瞭解高息背後潛在的風險。

(1) 以台股月配息基金帶你一探究竟

台灣境內股票型月配基金總共六檔，可以發現台中銀台灣優息基金雖然規模較小，但平均年化配息率 8.1% 最高；元大台灣優質龍頭基金規模台幣 437.4 億元最大；國泰台灣高股息基金含息報酬率持有 3 年績效最好；路博邁台灣 5G 基金今年以來含息報酬率高達 73.3%，每個月配基金都有自己的優勢，投資人可依照自身偏好，選擇適合自己的月配型基金。

台灣境內月配型基金

基金名稱 成立時間 基金規模

(台幣億元) 平均年化 配息率 (%) 含息報酬率 (%) 今年以來 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 路博邁台灣 5G 2017/9/13 11.3 4.5 73.3 28.5 43.9 66.7 53.5 95.8 國泰台灣高股息 2020/7/10 66.3 3.4 47.1 16.5 35.2 38.2 34.8 131.1 第一金台灣核心 2022/5/25 6.2 4.5 46.1 19.2 31.6 35.7 - - 元大台灣優質龍頭 2020/3/23 437.4 4.4 40.0 15.5 28.2 30.8 2.2 33.9 台中銀台灣優息 2022/7/22 3.6 8.1 25.0 6.3 13.6 35.5 - - 新光臺灣高股息 2022/6/24 1.4 0.4 24.3 6.4 15.3 19.0 - -

資料來源：LIPPER 環球分類: 台灣股票, 台灣資訊科技股票, 台灣小型公司股票、基金月報，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/9/18。圖表由上至下分別為路博邁台灣 5G 股票基金 T 月配級別 (新臺幣) (基金之配息來源可能為本金)、國泰台灣高股息基金 B、第一金台灣核心戰略建設基金 - 台幣配息型 (本基金配息來源可能為本金)、元大台灣高股息優質龍頭基金 - 新台幣(B) 配息 (本基金之配息來源可能為收益平準金)、台中銀台灣優息基金 - B 類型(配息型) 新台幣、新光臺灣高股息基金 - B 類型(新台幣)，此資料僅為歷史數據回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

(2) 配息來源怎麼查?

配息來源是否來自本金相當重要，因為會反映在基金淨值上，造成淨值下降，變成領了息賠本金的窘境。法規明訂基金公司網站須揭露基金的配息中，有多少比率是來自本金，並以字眼「可分配每單位配息」、「淨利益 / 配息」及「本金 / 配息」讓投資人可清楚辨識。以「元大台灣優質龍頭」作為示範，搜尋元大投信網站，依照下圖流程 1~6 即可查到配息來源。

資料來源：元大投信，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/9/18。

3. 讓現金流變成你喜歡的樣子

基金依配息分派的頻率，又可細分為「月配息」、「季配息」、「半年配息」以及「年配息」，然而配息發放並不是越頻繁越好，投資人應依照自身現金流需求，打造屬於自己的小確幸。像上班族每月固定有薪資可領，選擇年配或季配，將更多的資金滾入基金再投資，也可以獲得非常可觀的財富。若未來面臨小孩的零用錢，改由月配來支應，也不會影響原有的薪資配置規劃。退休族也可以選擇月配方式，打造穩定現金流入，作為日常生活開銷之需，惟須留意單次收到的配息金額超過 2 萬元，就須被課二代健保補充保費 2.11%。

鉅亨投資策略

存股恆久遠，選擇台股配息基金滾動財富全自動

想要長期維持穩定的生活品質，提早開啟人生的短、中、長期目標，像是旅遊、結婚基金、購屋頭期款、買車、育兒基金、退休金等各個項目，又分成一次性或定期性支出，投資人依各階段資金需求，打造屬於自身的現金流，不是看到高配息就衝，而是讓台股配息基金，創造人生財富雪球，活越久滾越多。

鉅亨精選基金

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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